ماليزيا تسجل 94 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأربعاء، عدم وقوع أي حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبقى عدد الوفيات حتى الآن 100 حالة أو ما يعادل 1.68% من إجمالي الإصابات.



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور

هشام عبدالله - في مؤتمره الصحفي اليومي بخصوص مستجدات كوفيد-19 في بوتراجايا اليوم الأربعاء، قوله: إن الإصابات الجديدة اليومية بلغت 94 حالة، ليصل عددها الإجمالي إلى 5.945 حالة.

وأضاف، أن العدد الإجمالي للإصابات شمل

أيضًا 1.758 حالة تتلقى للعلاج بمن فيهم 40 مريضًا تحت العناية المركزة.

أما حالات الشفاء، فقد بلغت 4.087 حالة أو ما يساوي 68.75%، بعد تعافي 55 شخصًا وخروجهم جميعًا من مستشفيات العزل اليوم، بحسب المسئول.

وأشار الدكتور نور هشام إلى أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في ماليزيا تصل إلى 1.68% من إجمالي الإصابات مقابل 1.70% أمس.

