اليمن تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات اليمنية، الأربعاء، إصابة خمسة أشخاص بفيروس كورونا المستجد جنوب البلد الغارق في نزاع مسلح دمر قطاعه الصحي وتسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة إنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا. في تغريدة إنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا.

وكان اليمن سجل في الأسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس تماثلت للشفاء.

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