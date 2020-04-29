العراق: حجر مناطق عدة بسبب تفشي كورونا

أكد محافظ بغداد محمد العطا، اليوم الأربعاء، أن مناطق عدة في جانبي الكرخ والرصافة مرشحة للحجر المناطقي بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.
وقال العطا - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن ارتفاع الإصابات بكورونا في اليومين الماضيين سببه عدم الالتزام بالحجر الصحي.
وأضاف أن دائرتي صحة الكرخ والرصافة تجري يوميًا من 8 آﻻف إلى 10 آلاف فحص، مشيرا إلى أن ثلاثة آلاف وافد عادوا إلى البلاد من مناطق موبوءة.
وفي سياق متصل، قال محافظ واسط العراقية محمد جميل المياحي إنه لليوم العاشر على التوالي لمتسجل المحافظة أي حالة إصابة، لكن ذلك لا يعني أن المحافظة بمعزل عن المحافظات الأخرى، حيث تقرر تعطيل العمل الرسمي في دوائر الدولة يوم الخميس من كل أسبوع بشكل كامل، وسيكون العمل ببعض الدوائر الخدمية الأخرى 25% بقية أيام الأُسبوع.
وشدد المياحي على غلق الأسواق بصورة تامة، مؤكدا أنه إذا حدث تهاون سيتم فرض الحظر بشكل كلي.
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