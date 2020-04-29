أكد القائم بأعمال السفارة السودانية لدى روسيا أونور أحمد أونور، أن الخرطوم توجهت إلى موسكو بطلب تقديم المساعدات للسودان لمواجهة وباء "كوفيد-19 ".
وقال أونور، الأربعاء، إن هذا الطلب ركز على إرسال مساعدات تقنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي والملابس الطبية الواقية من المرض.
وأضاف: "طلبنا عددا من المساعدات، تحديدا مساعدات فنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي والملابس الطبية الواقية من المرض ها هي المجالات، التي ركزنا عليها ونتطلع من الجانب الروسي الموافقة على الطلب السوداني".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان تطلب مساعدات فنية من روسيا لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.