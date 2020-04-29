السودان تطلب مساعدات فنية من روسيا لمواجهة كورونا

أكد القائم بأعمال السفارة السودانية لدى روسيا أونور أحمد أونور، أن الخرطوم توجهت إلى موسكو بطلب تقديم المساعدات للسودان لمواجهة وباء "كوفيد-19 ".



وقال أونور، الأربعاء، إن هذا الطلب ركز على إرسال مساعدات تقنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي والملابس الطبية الواقية من المرض.

وأضاف: "طلبنا عددا من المساعدات، تحديدا مساعدات فنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي والملابس الطبية الواقية من المرض ها هي المجالات، التي ركزنا عليها ونتطلع من الجانب الروسي الموافقة على الطلب السوداني".

