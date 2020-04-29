الجيش الإسرائيلي: نصرالله يدرك جيداً الثمن الذي سيدفعه جراء أي تصعيد

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وحول احتمالية حدوث تصعيد بين إسرائيل ولبنان، قال لـ“واللا”: “الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصرالله يدرك جيداً الثمن الذي سيدفعه حزبه ولبنان جراء أي تصعيد مع الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف، “نصرالله يفهم جيداً أن إسرائيل لن تسمح له بأي تصعيد، وبأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود صواريخ دقيقة لدى الحزب”.
وأشار إلى أن “نصرالله ليس غبياً، فهو يدرك جيداً قدراتنا الاستخباراتية وقوة الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العسكرية”.
وزعم حليوه قائلا: “إن رئيس النظام السوري بشار الأسد يفهم، أو بدأ يفهم أن الإيرانيين الذين جاءوا لمساعدته بالحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية بهدف إنقاذه، هم أنفسهم اليوم الذين يشكلون خطرا على استمرار حكمه، خصوصا وأنهم يشكلون خطرا كبيرا على قدرته لإعادة إعمار سوريا”.
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