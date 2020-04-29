كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: تصرفنا بسرعة وحسم مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن عقد اجتماع للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة غدا الخميس 30 أبريل،لافتا إلى أن المنظمة تصرفت بسرعة وحسم مع فيروس كورونا.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "وفقا للقواعد الدولية في مجال الرعاية الصحية، سأعقد اجتماعا جديدا للجنة الطوارئ غدا، لأن 3 أشهر مرت منذ لحظة إعلان الدرجة القصوى من حالة الطوارئ".

وأضاف أن اللجنة ستقيّم تطورات الأوضاع المتعلقة بتفشي وباء كورونا، وستقدم توصيات معدلة.