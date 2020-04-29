إيطاليا تعلن تسجيل 2086 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 2086 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 203591 إصابة.

وسجلت إيطاليا 323 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع إلى 27682.

وقال كونتي في مقطع فيديو نشره القصر الرئاسي في إيطاليا: "الآن تبدأ مرحلة التعايش مع الفيروس بالنسبة للجميع، وعلينا أن ندرك أن الخط البياني للعدوى قد يرتفع مجددا في بعض المناطق في البلاد، الخطر موجود وعلينا أن نواجهه بشكل ممنهج ودقيق".

ويذكر أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، الأحد، أن بلاده ستخفض التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، خلال الأسابيع المقبلة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.