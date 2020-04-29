الانتقالي اليمني يعلن حظر التجول ‎الشامل مدة ثلاثة أيام

ويذكر أن أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية في اليمن، اليوم، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في مدينة عدن.

وأعربت وكالات الأمم المتحدة عن مخاوف بالغة من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في اليمن.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان، أن كل العوامل المساعدة لانتشار "كـوفيد-19" موجودة في اليمن، كمستويات المناعة المنخفضة والمستويات العالية من الضعف العام وهشاشة النظام الصحي.

ودعت غراندي إلى ضرورة توعية السكان بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وسبل حماية أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا .

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