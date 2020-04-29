خلال درس عبر الفيديو.. أستاذ ينقذ أمًا مغربية لأحد تلاميذه من عنف زوجها!

تمكن أستاذ، خلال حصة درس كان يقدمها عن بعد عبر تقنية الفيديو، أمس الثلاثاء، من إنقاذ أم أحد تلاميذه في مدينة ميلانو الإيطالية، وهي مغربية، وتعرضت لاعتداء من طرف زوجها.
وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن أستاذا في معهد ثوار غونزاغا في ملانو كان يقدم درسا لتلاميذه عن بعد، قبل أن يفاجأ بسماع أصوات صراخ توثق لعملية اعتداء على أم أحدهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأستاذ أنهى الدرس مع التلاميذ على الفور، وأبلغ الشرطة الإيطالية بالحادث، إذ تمكنت الأخيرة من توقيف الأب، الذي يبلغ من العمر 48 سنة، وهو مصري الجنسية.
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