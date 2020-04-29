الأمن يوقف إفريقيين ينشطان في شبكة للاتجار بالبشر والهجرة السرية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية في مدينة الداخلة، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف مواطنين من جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في البشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، فضلا عن ضبط مجموعة من المرشحين للهجرة السرية، من بينهم طفلان قاصران، وثماني سيدات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما يبلغان من العمر 32 و34 سنة، متورطين بشكل مباشر في تنظيم عملية الهجرة السرية عبر السواحل الجنوبية للمملكة، وذلك بعد توقيف 20 مرشحا للهجرة السرية من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء بشاطئ مدينة الداخلة، ليلة أمس الثلاثاء، فضلا عن حجز قارب تقليدي مزود بمحركين، ومجموعة من البراميل المعبأة بالبنزين.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش مكنت من حجز لدى المشتبه فيهما مبالغ مالية توزعت بين 85.540 درهما من العملة الوطنية، و2356 أورو، فضلا عن مبلغ مالي آخر بالعملة الموحدة لدول غرب إفريقيا.

والمشتبه فيهما وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.