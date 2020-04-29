3 حالات وفاة جديدة في المغرب وعدد قياسي بحالات الشفاء من كورونا وصل 150 حالة ب24 ساعة

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء عن تطور الوضع الوبائي خالال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في عموم المملكة، والتي أظهرت عددا قياسيا جديدا في حالات الشفاء، مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريحه اليوم الأربعاء، إن أعداد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 69 حالة، بعد تسجيل4321 حالة جديدة، 47 منها تم اكشافها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين بنسبة 69 فالمائة.

كما تم الإعلان عن 150 حالة تعافي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 928 حالة، وترتفع نسبة التعافي إلى نسبة قياسية ب21.5 بالمائة.

بالمقابل، سجلت 3 حالات وفاة خلال هذه الفترة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 168 حالة لكن نسبة الفتك استقرت في 3.9 بالمائة.

هذا وتهيب وزارة الصحة، تهيب بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.