عاجل..69 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4321

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء عن تطور الوضع الوبائي خالال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في عموم المملكة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريحه اليوم الثلاثاء، إن أعداد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 69 حالة، بعد تسجيل4321 حالة جديدة.
وحسب اليوبي، فقد تم تشخيص 47 من الحالات المسجلة اليوم عبر التتبع الصحي للمخالطين، أي بنسبة 69 في المائة، بعد تناقص الحالات المرتبطة بالبؤر.
هذا وتهيب وزارة الصحة، تهيب بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.
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