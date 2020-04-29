أرخت أزمة كورونا بظلالها على نشاط قطاع الحلويات في المغرب، خلال شهر رمضان، ما أثر سلبا في نشاط المخابز.
وراسل المهنيون وزارة الداخلية بشأن تمديد ساعات العمل، خلال الشهر الفضيل، لعل ذلك يساعدهم في بيع منتجاتهم المحدودة الصالحية.
وفي هذا السياق، قال نور الدين لفيف باسم الفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات، في حديثه مع “اليوم24″، “بضاعتنا محدودة الصلاحية”.
وأوضح نور الدين لفيف أن “أرباب المخابز في المغرب يشتكون من التوقيت المعمول به في هذا القطاع، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية”، مبرزا “أن أرباب المخابز والحلويات في المغرب راسلوا وزارة الداخلية، بشأن تمديد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل”.
وأشار نور الدين إلى أنه مع أزمة جائحة “كورونا”، لم يعد هناك إقبال كبير على الحلويات، التي تزين المائدة المغربية، خلال الشهر الفضيل، ما أثر سلبا في نشاط المخابز، والحلويات هذا الشهر.
وأضاف المتحدث نفسه أنه لم يعد هناك إقبال كبير على الحلويات، مثل “الشباكية”، وأصنافها، و”البريوات”، والسفوف، وغيرها من الحلويات، التي ارتبط اسمها كثيرا بالشهر الفضيل.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان في زمن كورونا.. أرباب المخابز: لا إقبال على الحلويات هذا العام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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