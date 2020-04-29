الحسيمة.. الوضعية الوبائية مستقرة وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 6 أشخاص

تماثل رجل مسن، اليوم الأربعاء، في الحسيمة، للشفاء من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، من أصل 13 إصابة، سجلت في الإقليم منذ بداية الجائحة.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن حالة الشفاء في تزايد مستمر، إذ لم يبق في الإقليم سوى 7 مصابين وضعيتهم مستقرة، ويتلقون العلاج وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال ما استمر الوضع مستقرا، فإن الإقليم سيتجه إلى الاعلان عن صفر إصابة بالفيروس التاجي بعد أن يتعافى كل المصابين به.