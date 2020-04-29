القناة الأولى تكشف ترتيب برامجها الأكثر مشاهدة مع بداية رمضان

كشفت القناة الأولى قائمة الأعمال الأكثر جذبا للمشاهدين، في شهر رمضان الجاري، إذ تصدرت سلسلة “سوحليفة” القائمة في الأيام الثلاثة الأولى منه.

وأعلنت القناة الأولى أن سلسلة “سوحليفة” جذبت 7 ملايين مشاهد كمتوسط، و39 في المائة من حصة المشاهدة، مفتخرة بنجاحها على يوتوب، وتصدرها قائمة “الطوندونس.” بـ3 حلقات.

واحتل مسلسل ياقوت، وعنبر، الرتبة الثانية في قائمة الأكثر مشاهدة على الأولى، حيث شاهده 6.5 مليون مشاهد، وحقق 35 في المائة من حصة المشاهدة.

Advertisements

وتابع حوالي 5.5 مليون مشاهد عرض الفيلم التلفزي الجديد “الكوني”، ونال 41 في المائة من حصة المشاهدة.

وتحقق برامج القناة الأولى إقبالا كبيرا على يوتوب، حيث سجلت أرقاما قياسية في ظرف وجيز، وسيطرت على قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا.

وتمكنت قنوات الشركة الوطنية، والقناة الثانية، من تحقيق نسبة مشاهدة بلغت حوالي 75 في المائة من حصص المشاهدة وقت الذروة، ما يوضح تفوق الأعمال المعروضة على القنوات الوطنية، مقارنة مع تلك المعروضة على القنوات الفضائية.