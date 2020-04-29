الدنمارك تعلن “السيطرة” على انتشار الجائحة

أعلنت الدنمارك، التي رفعت تدريجيا القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أنها تمكنت من “السيطرة” على انتشار الوباء، وفق ما ذكرت رئيسة الحكومة، ميتي فريدريكسن، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن “العدوى تحت السيطرة، ولقد نجحت الاستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة”.

ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة، والمدارس، والثانويات، وبعض الأماكن العامة، مثل المطاعم، والحانات، وقاعات الرياضة، وصالونات التزيين، كما حظرت التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

وتم رفع بعض هذه القيود، حاليا، كما أعادت بعض المدارس فتح أبوابها، وصالونات تزيين الشعر، ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 ماي المقبل.

وسجلت الدنمارك 9206 حالة، منذ بدء انتشار الوباء، و443 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.