شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعلن السيطرة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد ، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.

وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الاستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".

ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض ان تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.