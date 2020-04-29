شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: لن نسمح لإيران بشراء أسلحة بعد رفع الحظر والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو للصحفيين "لن نسمح بحدوث ذلك.. نعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل تمديد ذلك الحظر على مبيعات الأسلحة هذه وفي حالة عدم التمكن من إقناع آخرين بالتحرك فإن الولايات المتحدة ستقيم جميع الاحتمالات بشأن كيفية القيام بذلك".
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