شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان خلوها..موريتانيا تسجل حالة كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء ، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد عشرة أيام من إعلان خلو البلاد من أي إصابات بعد شفاء الحالات المؤكدة.

وقال مدير الصحة العمومية في الوزارة الدكتور سيدي ولد الزحاف ، في تصريح صحفي ، إن المصابة سيدة من السنغال مقيمة في موريتانيا منذ أربع سنوات .