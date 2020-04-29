بسبب كورونا توقعات بأن عمليات الإغلاق قد تؤدى إلى 7 ملايين حمل غير مرغوب فيه

أفادت بيانات نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الثلاثاء بأن عمليات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورنا المستجد يمكن أن تؤدي إلى سبعة ملايين حالة حمل غير مرغوب فيه.

وقالت الوكالة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة إن اختلالات سلسلة الإمداد يمكن أن تترك 47 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل دون وسائل منع الحمل الحديثة.

كما يشير التحليل إلى أن ستة أشهر من عمليات الإغلاق يمكن أن تؤدي إلى 31 مليون حالة إضافية من حالات العنف القائم على النوع ، حيث أن النساء محاصرات في المنزل لفترات طويلة.

وتشير التقديرات إلى أن التأخير في برامج إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال بسبب الوباء سيؤدي إلى حدوث مليوني حالة أخرى من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و 13 مليون حالة أخرى لزواج أطفال على مدى العقد القادم كان يمكن منعها لولا تأخير البرامج، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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