تركيا: وصلنا مرحلة الذروة بالنسبة لجائحة كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن بلاده وصلت مرحلة الذروة بالنسبة لجائحة كورونا.
وأوضح الوزير أن معدل وفيات كورونا في وحدات العناية المركزة تراجع من 58 إلى 10 بالمئة.
وأفاد أن نسبة وفيات المرضى الخاضعين للتنفس الاصطناعي انخفض من 74 إلى 14 بالمئة.
وذكر أن عدد الإصابات بين أفراد الكوادر الطبية بلغ 7 آلاف و428، أي ما نسبته 6.5 بالمئة من عموم المصابين بالفيروس.
وأظهرت بيانات الصحة التركية يوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض "كوفيد-19"، زاد 89 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3081.
كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2936 ليصل إجمالي الإصابات إلى 117589 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.
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