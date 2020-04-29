كورونا يلقي بظلاله على المواليد الجديد في دول العالم

شرع بعض الآباء في تخليد جائحة فيروس كورونا العالمية، بإطلاق اسمها على مواليدهم، تيمناً بالفيروس.
وقال توباس إنه "واجه انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اختياره هذا الاسم، لكن ذلك لم يؤثر عليه"، موضحاً أن ابنته "قد تواجه التنمر لكنه سيعلمها أن تكون شخصا جيدا".
وفي جنوب شرقي الهند، أطلقت سيدتان اسمي كورونا كومار، وكورونا كوماري على طفليهما حديثي الولادة، وقال الطبيب س. ف. باشا الذي أشرف على إنجابهما، إنه "أخبر السيدتين بأن ذلك سيساعد على التوعية بالمرض وإزالة وصمة العار المحيطة به، وقد تفاجأ بموافقتهما".
وقرر زوج من العمال المهاجرين في شمال شرقي الهند تقطعت بهما السبل على مسافة آلاف الكيلومترات من منزلهما في ولاية راجاستان الصحراوية، تسمية طفلهما لوكداون أي "عزل" باللغة الإنجليزية.
ونقلت تقارير إعلامية محلية عن الوالد سانجاي بوري قوله "أطلقنا عليه اسم لوكداون لنتذكر كل المشكلات التي كان علينا مواجهتها خلال هذه الفترة العصيبة".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 3.1 مليون شخص، بينما تخطى عدد الوفيات 216 ألفا.
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