تحالف الفتح لن نقبل بحكومة شخصيات تابعة لاحزاب وكتل

أكد تحالف الفتح، الاربعاء، أنه لن يقبل بحكومة شخصيات تابعة لاحزاب وكتل.
وقال التحالف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، إن "تحالف الفتح لن يقبل بحكومة شخصيات تابعة لاحزاب وكتل سياسية".
وسبق أن أكد تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الازمات والعبور بالبلاد الى بر الأمان، معتبراً أن ذلك يتم من خلال اختيار كابينة وزارية منسجمة من شخصيات كفوءة ونزيهة.
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