بالوثائق.. المنهاج الوزاري المقدم من الكاظمي إلى رئاسة مجلس النواب

تنشر الخليج 365، اليوم الأربعاء، الوثائق الخاصة بالمنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى رئاسة مجلس النواب. وفي أدناه نسخة من الوثائق:

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