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العرباوي يعلن الانسحاب من تيار الحكمة

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اعلن القيادي في تيار الحكمة صباح العرباوي، الاربعاء، عن انسحابه من التيار، فيما اكد ان العراق اليوم يختلف عن ما قبل.
وقال العرباوي في بيان تلقت السومرية نيوززنسخة منه، ان "العراق اليوم، يختلف عن ما قبل وصدقت المرجعية الدينية العليا عندما قالت ان عراق ما قبل الأول من تشرين الاول يختلف عن عراق ما بعده عطفا على الحالة التي عكستها التظاهرات الشعبية الحقة المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وما عاد ممكنا لمعادلات ٢٠٠٣ ان تكون ماضية وفاعلة في عراق ٢٠٢٠".

واضاف ان "المتغيرات كثيرة وخطيرة وواهم من يعتقد انها نتاج مرحلة وستنتهي انما هي مؤشر على نوع جديد من حركة المجتمع تتطلب وعيا سياسيا قادرا على تفكيكها واستيعابها واعادة تركيبها وفق مصلحة العراق ومصلحة الاجيال القادمة".

واوضح العرباوي، انه "وفقا لكل المعطيات وبعد قراءة للأحداث ومآلاتها، وحتى نصل لمرحلة نكون فيها فعالين أكثر بما يتعلق بحياة المواطن وخلق بيئة سياسية شبابية، قررت الانسحاب من تيار الحكمة الوطني والانضمام الى المساحة الاوسع من الحزبية والجهوية والإلتقاء مع الجميع في إطار الوطن والهوية العراقية العابرة للعناوين الخاصة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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