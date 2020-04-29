العرباوي يعلن الانسحاب من تيار الحكمة

اعلن القيادي في تيار الحكمة صباح العرباوي، الاربعاء، عن انسحابه من التيار، فيما اكد ان العراق اليوم يختلف عن ما قبل.
واضاف ان "المتغيرات كثيرة وخطيرة وواهم من يعتقد انها نتاج مرحلة وستنتهي انما هي مؤشر على نوع جديد من حركة المجتمع تتطلب وعيا سياسيا قادرا على تفكيكها واستيعابها واعادة تركيبها وفق مصلحة العراق ومصلحة الاجيال القادمة".
واوضح العرباوي، انه "وفقا لكل المعطيات وبعد قراءة للأحداث ومآلاتها، وحتى نصل لمرحلة نكون فيها فعالين أكثر بما يتعلق بحياة المواطن وخلق بيئة سياسية شبابية، قررت الانسحاب من تيار الحكمة الوطني والانضمام الى المساحة الاوسع من الحزبية والجهوية والإلتقاء مع الجميع في إطار الوطن والهوية العراقية العابرة للعناوين الخاصة".
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