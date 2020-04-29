اخبار العالم

حقيقة مفاوضات إيران مع مدرب إنتر ميلان الاسبق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-04-29 | 17:32

حقيقة مفاوضات إيران مع مدرب إنتر ميلان الاسبق

1,120 مشاهدة

كشف مدرب نادي إنتر ميلان الأسبق، اندرريا ستراماتشوني، حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد الإيراني لتولي تدريب المنتخب الأبيض.
ولم تمر فترة طويلة على تسمية مدرب جديد للمنتخب الإيراني، بعدما أعلن اتحاد الأخير تسمية المدرب الكرواتي دراجان سكوسيتش، خلفاً للبلجيكي مارك فيليموتس.

وأصدر فيديريكو باستوريلو، وكيل اعامل ستراماتشوني، بياناً صحفياً عن لسان موكله، فيما يتعلق بالأخبار التي ظهرت في وسائل الإعلام الدولية هذه الأيام، فيما يتعلق بالاتصالات المزعومة بين وكيلي والاتحاد الإيراني، نيابة عن ستراماتشوني الذي يجدد عاطفته العميقة تجاه الشعب الإيراني، الذي سوف يكون مرتبطًا به دائمًا، أود أن أعرب عن الاحترام البالغ لعمل ودور المدير الفني الحالي لإيران، الذي تتمنى أندريا له التوفيق ثروات تحقيق الأهداف الوطنية"، في إشارة الى عدم وجود أي مفاوضات.


يذكر ان ستراماتشوني يقود فريق استقلال طهران الإيراني في الوقت الحالي.

وسبق لستراماتشوني (43 عاما) تدريب فرق إنتر ميلان وأودينيزي الإيطالي، وباناثينايكوس اليوناني، وسبارتا براج التشيكي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات إيران مع مدرب إنتر ميلان الاسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا