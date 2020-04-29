حقيقة مفاوضات إيران مع مدرب إنتر ميلان الاسبق

ولم تمر فترة طويلة على تسمية مدرب جديد للمنتخب الإيراني، بعدما أعلن اتحاد الأخير تسمية المدرب الكرواتي دراجان سكوسيتش، خلفاً للبلجيكي مارك فيليموتس.

وأصدر فيديريكو باستوريلو، وكيل اعامل ستراماتشوني، بياناً صحفياً عن لسان موكله، فيما يتعلق بالأخبار التي ظهرت في وسائل الإعلام الدولية هذه الأيام، فيما يتعلق بالاتصالات المزعومة بين وكيلي والاتحاد الإيراني، نيابة عن ستراماتشوني الذي يجدد عاطفته العميقة تجاه الشعب الإيراني، الذي سوف يكون مرتبطًا به دائمًا، أود أن أعرب عن الاحترام البالغ لعمل ودور المدير الفني الحالي لإيران، الذي تتمنى أندريا له التوفيق ثروات تحقيق الأهداف الرياضية الوطنية"، في إشارة الى عدم وجود أي مفاوضات.



يذكر ان ستراماتشوني يقود فريق استقلال طهران الإيراني في الوقت الحالي.

وسبق لستراماتشوني (43 عاما) تدريب فرق إنتر ميلان وأودينيزي الإيطالي، وباناثينايكوس اليوناني، وسبارتا براج التشيكي.