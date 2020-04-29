مصدر: الحديث عن الدخول بفراغ دستوري حال عدم تمرير كابينة الكاظمي غير دقيق

أكد مصدر مطلع، الأربعاء، أن الحديث عن الدخول بفراغ دستوري في حال عدم تمرير كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي غير دقيق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حديث بعض السياسيين وأعضاء مجلس النواب بشأن الدخول بفراغ دستوري في حال عدم تمرير كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي غير دقيق وغير واقعي"، مشيراً الى أن "العملية السياسية في العراق مرت بظروف اصعب من هذه الظروف ولم ندخل باي فراغ".

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وكانت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات المظفر اعتبرت، اليوم الأربعاء، أن عدم تمرير حكومة الكاظمي ستجعل البلد يدخل في فراغ حكومي، مؤكدة أن بعض الاراء التي تتحدث عن خيار الابقاء على حكومة عادل عبد المهدي هو امر مرفوض من قبلنا.

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تسلمه المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقرر تشكيل لجنة لدراسة المنهاج.