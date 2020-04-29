نيويورك تايمز: اعداد المتوفين بكورونا في اميركا اعلى بكثير من المسجل

وقارنت الصحيفة بين إحصاءات الوفاة بسبب فيروس كورونا المعلنة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، واحصاءات الوفاة في الأحوال العادية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى "احتمالية أن تكون هناك نحو 9 آلاف وفاة، أسبابها غير واضحة، إن كانت بسبب كورونا أم لا، لأنه لم يتم إجراء أي اختبارات".



وأوضحت أنه "على سبيل المثال، ارتفع معدل الوفيات في مدينة نيويورك بنسبة 325 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت السلطات 11 ألفا و900 وفاة إضافية، في حين أُعلن عن وفاة 10 آلاف و261 وفاة بسبب كورونا".

وبينت الصحيفة، أن "الوفيات الـ1700 المتبقية ربما تكون ناتجة عن فيروس كورونا لكنها لم تسجل بسبب عدم إجراء الاختبارات".

وحتى اليوم الأربعاء، بلغ عدد الإصابات بكورونا في عموم الولايات المتحدة مليونا و35 ألف و765، فيما بلغ عدد االوفيات 59 ألفا و266.