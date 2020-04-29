سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي يقفز 30%

قفز سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي، اليوم الاربعاء، الى 30%.



وفي تداولات سابقة كانت أسعار النفط، قد انخفضت لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميًا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة وكانت عقود الخام الأمريكي زادت من خسائرها مع هبوطها 8% إلى 11.77 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتدادات صعودية سابقة مؤقتة كانت قد قفزت بأسعار خام برنت حوالي 6% إلى 21.15 دولار للبرميل، والخام الأمريكي 5% إلى 14.44 دولار للبرميل.وفي تداولات سابقة كانت أسعار النفط، قد انخفضت لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميًا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا وفي وقت سابق قلص سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائره إلى نحو 4%، ليرتد من مستوى متدن عند 10 دولارات للبرميل اليوم، وسجل هبوطا 4.15% أو 0.57 دولار إلى 12.18 دولار للبرميل.

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