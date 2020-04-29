إليزابيث وجونسون.. مكالمة هاتفية بديلا للاجتماع الأسبوعي

قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، الأربعاء، إن رئيس الحكومة بوريس جونسون سيجري مناقشاته الأسبوعية التقليدية مع الملكة إليزابيث مساء اليوم عبر الهاتف.



وعادة ما يعقد جونسون اجتماعا أسبوعيا مع الملكة لكن هذا التقليد توقف عندما دخل رئيس الوزراء المستشفى الشهر الجاري بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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والإثنين الماضي، قال جونسون، إن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز بلادة ذروة انتشار فيروس كورونا، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من إصابته بالفيروس.

وأضاف في كلمة، من أمام مقر 10 داونينج ستريت، أنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق ربما يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير.

وأوضح جونسون أنه تم تحقيق تقدم "بتراجع أعداد من يتم إدخالهم للمستشفيات، وتراجع أعداد مصابي الفيروس في وحدات العناية المركزة، ومؤشرات حقيقية على أننا تجاوزنا الذروة".