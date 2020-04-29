اتحاد الكرة الإماراتي يعلن عودة النشاط الكروي في أغسطس المزيد

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عودة النشاط في شهر أغسطس/آب المقبل بشكل مبدئي.
وفي بيان صحفي أكد الاتحاد الإماراتي تواصله مع الجهات المختصة بالدولة حول أخر التطورات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشارت الاتحاد في بيانه إلى أن الوضع ما زال تحت التقييم باستمرار، مع وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة.
كما أشار لتواصله مع نظيريه الآسيوي والدولي في الوقت الراهن لتقييم الوضع، مع مراعاة الوضع الصحي.
وفي سياق متصل أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أنها ستعمل على تحديد لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية، ما يمنح الأندية الحق في الاستعداد اللازم للعودة.
يُذكر أن بطولة الدوري الإماراتي متوقف بشكل كامل منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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