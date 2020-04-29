إنهاء العام الدراسي في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت تونس اليوم "الأربعاء" اعتبار العام الدراسي منتهيا لجميع المستويات تحت وطأة فيروس كورونا المستجد باستثناء البكالوريا (الثانوية العامة) والتعليم في الجامعات.



ووفقا للبيان، كشف وزير التربية محمد الحامدي اليوم، في مؤتمر صحافي عن قرار الحكومة إنهاء العام الدراسي والاكتفاء بما تم تحصيله في الأشهر السابقة في عمليات التقييم واحتساب المعدلات.

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وستسمح السلطات فقط لطلاب البكالوريا (الثانوية العامة) لاستكمال العام الدراسي بدءا من يوم 28 مايو وإجراء الاختبارات الوطنية.

كما أعلن وزير التعليم العالي سليم شورى عن عودة تدريجية للطلاب إلى الجامعات لاستئناف الدروس بدءا من مطلع يونيو المقبل.

وفرضت الحكومة التونسية حجراً صحياً عاما في البلاد منذ 22 مارس الماضي وتستعد بداية من الرابع من مايو على رفع تدريجي للحجر واستعادة الأنشطة الاقتصادية في بعض القطاعات.