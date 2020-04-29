سلطات كوريا الجنوبية: سيؤول لم تسجل أي إصابة بكورونا لليوم التاسع على التوالي

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عدم تسجيل أي إصابة جديدة غير وافدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة سيئول، وذلك لليوم التاسع على التوالي.
ولفتت السلطات إلى أن "إجمالي الإصابات في سيئول بلغ 633 إصابة حتى الآن، في وقت يتلقى 194 شخصًا العلاج حاليًا، توازيًا مع تسجيل 437 حالة شفاء بشكل تام".
كما أفادت بأن "الإصابات الوافدة إلى العاصمة بلغت 254 حالة، وهي تمثل 40.1% من إجمالي الإصابات"، موضحةً أن "جميع الحالات الثماني التي تم تأكيدها في المدينة بعد 20 نيسان هي حالات وافدة".
بالتوازي، أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، أن كوريا الجنوبية سجلت 9 حالات جديدة في عموم البلاد، ليصل إجمالي حالات العدوى بالفيروس إلى 10761 حالة.
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