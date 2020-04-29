افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "برميل نفط غرب ​تكساس​ الأميركي عزز أرباحه بعد نشر بيانات اظهرت ارتفاعا للمخزون الاميركي ومع احتمال تخفيف اجراءات العزل التي تبعث الآمال بانتعاش الطلب على ​النفط​". وبحسب الوكالة الفرنسية فأنه "حوالى ​الساعة​ 14,55 ت غ (16,55 توقيت ​باريس​) كسب برميل غرب تكساس تسليم حزيران 32,09 بالمئة مقارنة مع الاغلاق الثلاثاء، ليصل الى 16,69 دولارا. وبلغ سعر برميل نفط برنت مرجعية بحر ​الشمال​ تسليم حزيران في الوقت نفسه 23,21 دولارا في العاصمة لندن، بارتفاع نسبته 13,44%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر AFP: سعر برميل النفط الأميركي يرتفع بأكثر من 30 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.