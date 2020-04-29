الصحة الجزائرية: 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية تسجيل 199 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات إلى 3848 حالة. ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات فاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 444 حالة وفاة. كما أفادت بارتفاع مجمل حالات الشفاء من وباء "كوفيد 19" إلى 1702 شخصًا.

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