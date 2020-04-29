بيدرسون يشدد على ضرورة تطبيق وقف اطلاق النار الشامل في سوريا

أكد المبعوث الدولي إلى ​سوريا​ غير ​بيدرسون​، على ضرورة "تطبيق وقف اطلاق النار الشامل في سوريا"، معربًا عن قلقه من "الحوادث والهجمات التي تتم في أكثر من منطقة ومن ضمنها الغارات الإسرائيلية والتفجير في ​عفرين​".

ولفت بيدرسون إلى أنه يرحب "بمسار التهدئة في شمال غرب سوريا، وبالدوريات الروسية التركية المشتركة التي تم التصدي لعرقلتها"، محذّرًا من "فداحة الأوضاع الاقتصادية في سوريا ولا سيما بعد تطبيق إجراءات العزل لمنع وقوع إصابات ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

كما حذّر من "تدهور القطاع الصحي بعد 9 سنوات من الصراع، ومن ضعف قدرة المشافي على التصدي للجائحة"، مناشدًا "كل الأطراف معالجة خطر الإرهاب في سوريا بالتعاون وبأسلوب هادف بهدف احتواء فيروس كورونا".

وأفاد بيدرسون بأن "الهدوء السائد في الشمال الغربي لسوريا هو هشّ ويهدد بالانفجار"، لافتًا إلى أن "خطر داعش يتعاظم عند الحدود الشرقية".