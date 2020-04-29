رئيس البرازيل: أشعر بالأسف لضحايا كورونا لكنها الحياة وأنا سأموت أيضًا

أعرب رئيس ​البرازيل​ ​جايير بولسونارو​، عن تعاطفه تجاه ضحايا ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لافتًا إلى أنه "مسيحي فعلًا لكنه لا يفعل المعجزات وهذه هي الحياة".

وأشار بولسونارو إلى أنه "يشعر بالأسف لضحايا فيروس كورونا خاصة أن معظمهم من كبار السن، لكنها الحياة وأنا سأموت أيضا، وبالطبع جميعنا نريد موتًا كريمًا وترك قصة جيدة خلفنا".

من جهته، أفاد عمدة ساوباولو برونو كوفاس، بأنه "يتم إنشاء 13 ألف مقبرة جماعية في أكبر مقبرة في أميركا اللاتينية"، محذرًا من أن "الأسوأ لم يأت بعد".