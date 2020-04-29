شركة "غيلياد" تعلن عن نتائج إيجابية لاستخدام دواء "ريمديسفير" كعلاج لكورونا

أعلنت شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية أنّ عقارها رمديسيفير أظهر نتائج "ايجابية" على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد الصحة الأميركية.

وأشارت إلى أنها تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات رمديسيفير لعلاج كوفيد-19، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت دورية "نيو إنغلاند أوف ميديسن" نشرت في وقت سابق، نتائج دراسة حديثة خلصت إلى أن نحو ثلثي مصابي كورونا، من ذوي الحالات الحرجة، ممن خضعوا لعلاج تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية تحسنت حالاتهم.

وشملت الدراسة مرضى من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان، خضعوا لدورة علاجية بعقار "رمديزيفير" لمدة 10 أيام أعطيت لهم عن طريق الوريد، ورصدت الدراسة تحسن حالة 68 في المئة من المرضى (36 مريضًا) من ناحية الحاجة إلى أجهزة دعم، وخرج 25 مريضًا (بنسبة 47 في المئة) من المستشفى، ولم يتوف سوى سبعة مرضى (13 في المئة).

و"رمديزيفير" هو دواء جديد مضاد للفيروسات تقوم الشركة الأميركية منذ حوالي شهر بتجربته، مع توقعات بإعلان النتائج خلال الأسابيع المقبلة، ويقوم باحثون في الصين والولايات المتحدة بتجربته على مرضى "​كوفيد 19​".