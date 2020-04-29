زاخاروفا تدعو أميركا وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس قي الخليج

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن "روسيا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الخليج وعدم الخضوع للاستفزازات".
ونوّهت زاخاروفا بأن موسكو كانت تنظر دائما إلى الاستقرار والأمن في الخليج باعتبارهما أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الوضع في السياق الإقليمي الأوسع"، لافتةً إلى أن "مبادرتنا المعروفة جيدًا بشأن الأمن الجماعي في المنطقة تستند إلى هذا المنطق".
كما دعت إلى "توخي أقصى درجات ضبط النفس والحذر، وإلى تجنب الاستفزاز والخطب العدوانية، وإلى الالتزام الصارم بالقواعد والأنظمة الدولية ذات الصلة".
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