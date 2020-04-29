حاكم نيويورك: 330 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو، تسجيل 330 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في تراجع مستمر لمعدل الوفيات.
ولفت كومو إلى أنه "يجب اتخاذ قرارات إعادة الفتح بناءًا على الحقائق والعلم والبيانات، لا على السياسية ولا العواطف ولا المؤامرات".
كما شدد على أن "سلطات نيويورك أجرت اختبارات لأكثر من ألفي شخص، من المستجيبين الأوائل للأجسام المضادة لفيروس "كحوفيد 19"،لافتًا إلى أن "النتائج الأولية أظهرت 10.5% حالات إيجابية في إدارة شرطة نيويورك، و 17.1% في طب الطوارئ وإدارة الإطفاء بنيويورك".
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