صليبا عن كتاب الشكر المرسل له من أبو فيصل: القيام بالواجب لا يستدعي الشكر

رد مدير عام أمن الدولة اللواء ​طوني صليبا​ على كتاب الشكر المرسل له من رئيس ​تجمع الصناعيين​ في البقاع نقولا ابو فيصل، والذي شكره فيه وثمن دور جهاز أمن الدولة في مجال الامن الغذائي واعتبر اللواء صليبا في كتابه أن "القيام بالواجب لا يستدعي الشكر".

‎بدوره، علق أبو فيصل، عبر موقع تجمع الصناعيين في البقاع مرفقا نص الكتاب، قائلاً: "صحيح أن القيام بالواجب لا يستدعي الشكر، كما جاء في كتاب رئيس جهاز امن الدولة اللواء الصديق طوني صليبا، إنما التميز في خدمة الوطن يؤديه البعض بطريقة ملفتة وتكون مثار اعجاب وتقدير وأنتم رواد في ذلك".