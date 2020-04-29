بيروت الحكومي: لا إصابات جديدة وحالة واحدة تماثلت للشفاء من كورونا

أصدر ​مستشفى بيروت الحكومي​ التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19، لافتاً إلى أنه أجرى 288 فحصا مخبريا، جاءت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.

وأوضح أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة وصل حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات، لافتاً إلى أنه تم استقبال 6 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

وأعلن أن حالة واحدة تماثلت للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض، مشيراً إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه بلغ 124 حالة شفاء.

وأكد أن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولاحالات حرجة في العناية المركزة.