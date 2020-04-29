مدير الأخبار في إذاعة دمشق: تم تهكير صفحتي الشخصية منذ أمس وتم نشر بعض المنشورات

أعلن مدير الأخبار في إذاعة دمشق أحمد رفعت يوسف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "تم تهكير صفحتي الشخصيه منذ أمس وتم نشر بعض المنشورات على الصفحة وحذف منشورات اخرى قبل أن تتم استعادة الصفحه منذ قليل ونعتذر لان ماتم نشره لايعبر عن راي اي جهة رسميه أو غير رسميه".

وفي وقت سابق اعتبر مصدر مسؤول في حركة أمل أن ما ورد على لسان أحمد رفعت يوسف والذي يزعم أنه مدير الأخبار في إذاعة دمشق، لا يمكن أن يعبّر عن موقف سوريا وقيادتها، وهو كلام يسيء إليها بالدرجة الأولى وللعلاقة مع حركة أمل التي لا تحتاج الى شهادة في المقاومة والالتزام الوطني.