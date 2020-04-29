مرتضى تابع ملف تسعير الحليب الطازح واستقبل سفير مصر ووفودا زراعية

التقى وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ ​ممثلين​ عن مربي المواشي وممثلين عن المجلس ال​لبنان​ي لمصنعي ​الحليب​ ومشتقاته في لبنان، في حضور رؤساء الوحدات الادارية المختصة بالثروة الحيوانية وانتاج الحليب الطازج، وتم الاتفاق على تحديد سعر كيلو الحليب ب60 سنتا، على ان تكون 33% من هذه التسعيرة حسب سعر صرف السوق و 27% حسب سعر الصرف الرسمي، وذلك حرصاً على حفاظ على الانتاج المحلي والمستهلك اضافة الى المنتج.

والتقى مرتضى السفير المصري ياسر العلوي يرافقه الملحق التجاري في ​السفارة​ منى وهبة، حيث جرى ​النقاش​ في كيفية تعزيز التبادل التجاري والزراعي بين البلدين وخاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتم التطرق الى جدوى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وامكانية تطويرها لما فيه لمصلحة للبلدين.

ثم استقبل مرتضى وفدا من جمعية علماء لبنان حيث تطرق النقاش لأهمية القنب الهندي وكيفية تطوير ​القطاع الزراعي​ والصناعي جراء هذا التشريع، لا سيما انتاج المادة الطبية وامكانية التجنب الكلي لأي آثار سلبية.

ورحب مرتضى ب"الطرح العلمي وقد بادر بالاتصال بمدير عام مصلحة الابحاث الزراعية طالباً اقصى درجات التعاون على ان تكون هذه المختبرات ​القاعدة​ العلمية لهذه الدراسات وباحثيها".