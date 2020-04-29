أعلنت مطرانية بيروت المارونية في بيان أنه ابتداءً من آخر شهر نيسان 2020 ستعتمد معايير جديدة في تسديد الرواتب والأجور بحيث سيتمّ إقتطاع نسبة مئوية تصل الى حدّ الخمسين في المئة من الرواتب.
وأوضحت ان "هذه الخطوة تأتي من اجل الاستمرار لاطول فترة ممكنة في دفع الرواتب للجميع، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ومع تنفيذ هذا القرار، سيتم الملاحظة ان النسبة التي سيتم اقتطاعها من الرواتب لا تقارن مع ما يحصل داخل المؤسسات والجامعات والمدارس في البلد، كما وان المطران عبد الساتر حريص تماماً على حقوق العاملين والاوضاع التي يمرون بها".
كانت هذه تفاصيل خبر مطرانية بيروت للموارنة: معايير جديدة في تسديد الرواتب اعتبارا من آخر نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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