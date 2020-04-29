مطرانية بيروت للموارنة: معايير جديدة في تسديد الرواتب اعتبارا من آخر نيسان

أعلنت ​مطرانية بيروت المارونية​ في بيان أنه ابتداءً من آخر شهر نيسان 2020 ستعتمد معايير جديدة في تسديد الرواتب و​الأجور​ بحيث سيتمّ إقتطاع نسبة مئوية تصل الى حدّ الخمسين في المئة من الرواتب.

وأوضحت ان "هذه الخطوة تأتي من اجل الاستمرار لاطول فترة ممكنة في دفع الرواتب للجميع، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ومع تنفيذ هذا القرار، سيتم الملاحظة ان النسبة التي سيتم اقتطاعها من الرواتب لا تقارن مع ما يحصل داخل المؤسسات والجامعات والمدارس في البلد، كما وان المطران عبد الساتر حريص تماماً على حقوق العاملين والاوضاع التي يمرون بها".