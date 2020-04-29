إدارة الكوارث: تسجيل 721 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 721 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد ​حالات​ الشفاء بلغ 150"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 29866 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1509 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة".

وأشار التقرير إلى أن 9% من المصابين حالتهم حرجة، وحوالي 67 % من الإصابات حالتها خفيفة ومتوسطة، فيما لا تظهر أي عوارض على أكثر من 24 % من المصابين بالفيروس، كما يبين التقرير أن عدد الإصابات للذكور هو أعلى من عدد الإصابات للإناث بفارق بسيط، كما أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما تحظى بأعلى نسبة من بين المصابين حيث بلغت أكثر من 24% من بين مجمل الفئات العمرية المصابة.