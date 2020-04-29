مصدر مسؤول بحركة أمل: ما ورد على لسان أحمد رفعت يوسف لا يمكن أن يعبّر عن موقف سوريا وقيادتها

اعتبر مصدر مسؤول في ​حركة أمل​ أن ما ورد على لسان أحمد رفعت يوسف والذي يزعم أنه مدير الأخبار في إذاعة دمشق، لا يمكن أن يعبّر عن موقف ​سوريا​ وقيادتها، وهو كلام يسيء إليها بالدرجة الأولى وللعلاقة مع حركة أمل التي لا تحتاج الى شهادة في ​المقاومة​ والالتزام الوطني.

وفي وقت سابق، اعتبر مدير الأخبار في إذاعة دمشق أحمد رفعت يوسف، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​لبنان​ هو من عتاة حلف ​الفساد​ وشريك الحريرية السياسية ومتلازمتها الفساد التي دمرت لبنان وتأثرت بها سوريا"، مضيفا :"يخطئ من يعتقد أن بري من حلف المقاومة وهو عبء عليها رغم أن الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ يحاول استثماره كواجهة سياسية".