مصدر مسؤول بحركة أمل: ما ورد على لسان أحمد رفعت يوسف لا يمكن أن يعبّر عن موقف سوريا وقيادتها

اعتبر مصدر مسؤول في حركة أمل أن ما ورد على لسان أحمد رفعت يوسف والذي يزعم أنه مدير الأخبار في إذاعة دمشق، لا يمكن أن يعبّر عن موقف سوريا وقيادتها، وهو كلام يسيء إليها بالدرجة الأولى وللعلاقة مع حركة أمل التي لا تحتاج الى شهادة في المقاومة والالتزام الوطني.
وفي وقت سابق، اعتبر مدير الأخبار في إذاعة دمشق أحمد رفعت يوسف، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري في لبنان هو من عتاة حلف الفساد وشريك الحريرية السياسية ومتلازمتها الفساد التي دمرت لبنان وتأثرت بها سوريا"، مضيفا :"يخطئ من يعتقد أن بري من حلف المقاومة وهو عبء عليها رغم أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحاول استثماره كواجهة سياسية".
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