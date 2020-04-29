قنصلية لبنان في ريو دي جانيرو نعت الفقيد الاول من الجالية بكورونا

نعت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو، في بيان، "الفقيد السيد بديع سليم شدراوي الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد إصابته بفيروس الكورونا نهار الثلاثاء الواقع فيه 28/04/2020 عن عمر يناهز 84 عاما".
وأشارت إلى أن "السيد شدراوي من بلدة شربيلا - عكار جاء الى البرازيل في عام 1956 وعمل في التجارة".
وتوجهت القنصلية باحر التعازي الى عقيلته السيدة ماريانا وابنائه جورج وجايير ولاميس واليس وجيني والى جميع عائلة الفقيد ومحبيه واصدقائه في البرازيل وفي لبنان.
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