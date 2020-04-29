قنصلية لبنان في ريو دي جانيرو نعت الفقيد الاول من الجالية بكورونا

نعت قنصلية ​لبنان​ العامة في ريو دي جانيرو، في بيان، "الفقيد السيد بديع سليم شدراوي الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد إصابته بفيروس ​الكورونا​ نهار الثلاثاء الواقع فيه 28/04/2020 عن عمر يناهز 84 عاما".

وأشارت إلى أن "السيد شدراوي من بلدة شربيلا - عكار جاء الى ​البرازيل​ في عام 1956 وعمل في التجارة".

وتوجهت القنصلية باحر التعازي الى عقيلته السيدة ماريانا وابنائه جورج وجايير ولاميس واليس وجيني والى جميع عائلة الفقيد ومحبيه واصدقائه في البرازيل وفي لبنان.