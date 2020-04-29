موسكو تدعو طهران إلى عدم الانسياق خلف "الاستفزازات"

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دعت موسكو الأربعاء إيران إلى عدم الانسياق خلف "الاستفزازات" الأميركية في تصريح يأتي في سياق تصعيد كلامي بين واشنطن وطهران عقب حادثة بحرية بين سفن أميركية وقوارب إيرانية في الخليج.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وإلى الانتباه لعدم الانسياق وراء الاستفزازات والخطاب الحربي، والتصرف بحزم في إطار القواعد الدولية والقانون الدولي".

وأضافت أن "موسكو اعتبرت دوماً أن الاستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي هما من العوامل الرئيسية" لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقالت الولايات المتحدة في 15 أبريل إن 11 قارباً إيرانياً تعرض لسفنها داخل مياه الخليج العربي الدولية، متهمةً إيران بالقيام بـ"مناورات خطيرة" في البحر.

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حينها أنه أمر "البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تضايق سفننا في البحر".

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني من جهته الأربعاء الولايات المتحدة إلى الكفّ عن "التآمر" على الجمهورية الإسلامية.

وارتفع منسوب التوتر بين البلدين منذ الانسحاب الأميركي في عام 2018 من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، ليبلغ ذروته عند اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.