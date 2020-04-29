بريطانيا.. طفل جونسون وخطيبته يرى النور بعد تعافي والديه من كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Henry Nicholls بوريس جونسون وكاري سيموندزبريطانيا.. طفل جونسون وخطيبته يرى النور بعد تعافي والديه من بوريس جونسون وكاري سيموندزبريطانيا.. طفل جونسون وخطيبته يرى النور بعد تعافي والديه من كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته، كاري سيموند، عن إنجابهما طفلا، بعد فترة وجيزة من تعافي كلاهما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت "بي بي سي" اليوم الأربعاء عن متحدثة باسم جونسون وخطيبته، تأكيدها أن الطفل رأى النور صباح اليوم في مستشفى بلندن، مضيفة أن سيموندز وطفلها في حالة جيدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من أول ظهور علني لجونسون (55 عاما) منذ تشافيه من الفيروس التاجي، وهو سبق أن اضطر إلى دخول العناية المركزة لعدة أيام خلال فترة إصابته.

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وسبق أن أكدت سيموندز (32 عاما) أوائل أبريل أيضا ظهور أعراض الإصابة بـ"كوفيد-19" لديها، مشيرة إلى أنها كانت حينئذ في طور التعافي.

وفي يوليو الماضي، أصبح جونسون أول رئيس للحكومة البريطانية يعيش في مقره الرسمي "داونينغ ستريت" مع صديقته، لكن في فبراير الماضي أعلن جونسون وسيموندز عن نيتهما الزواج وأن صديقة رئيس الحكومة حامل بطفل.

المصدر: بي بي سي